Сбившая троих детей в Москве девушка расплакалась во время суда

18-летняя Валерия Башкирова, сбившая 16 июля в Москве троих детей, двое из которых скончались, расплакалась во время суда, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в начале заседания, в котором Башкирова участвует по видеосвязи из СИЗО, она сквозь слезы сообщила суду свои личные данные.

19 июля Тверской суд Москвы арестовал Валерию Башкирову и поместил ее в СИЗО до 16 сентября. Изначально ей избирали меру пресечения в виде домашнего ареста, но потом попросили ужесточить ее.

16 июля Башкирова, находясь за рулем автомобиля Mazda, сбила троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП два ребенка скончались.