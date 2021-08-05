Россия
 
Последние новости
Подавший сигнал бедствия самолет Екатеринбург — Москва сел в Казани
Перепутавший музыку на выступлении российских синхронисток диджей заплакал
Кайли Дженнер снялась в бикини из золота за сотни тысяч рублей
Доктор Мясников обвинил в распространении инфекций «недалеких» антипрививочников
Раскрыта эффективность российской вакцины «ЭпиВакКорона»
Эрдоган сравнил лесные пожары с терроризмом и пандемией коронавируса
В США захотели пускать только вакцинированных от COVID-19 иностранцев
Тренер «Бенфики» высмеял игру «Спартака» и сравнил ее с гандболом
Конструктор украинского «Антонова» признал видимость F-35 российскими РЛС
Новости партнеров
Прослушать новость

Сбившая троих детей в Москве девушка расплакалась во время суда

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Пресс-служба Тверского суда / РИА Новости

18-летняя Валерия Башкирова, сбившая 16 июля в Москве троих детей, двое из которых скончались, расплакалась во время суда, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в начале заседания, в котором Башкирова участвует по видеосвязи из СИЗО, она сквозь слезы сообщила суду свои личные данные.

19 июля Тверской суд Москвы арестовал Валерию Башкирову и поместил ее в СИЗО до 16 сентября. Изначально ей избирали меру пресечения в виде домашнего ареста, но потом попросили ужесточить ее.

16 июля Башкирова, находясь за рулем автомобиля Mazda, сбила троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП два ребенка скончались.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сбившая троих детей в Москве девушка заявила о готовности возместить ущерб
Во ФСИН рассказали о содержании сбившей детей россиянки
Сбившая троих детей в Москве россиянка признала вину