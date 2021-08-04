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Сбившая троих детей в Москве девушка заявила о готовности возместить ущерб

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Фото: АГН «Москва»

18-летняя Валерия Башкирова, сбившая 16 июля в Москве троих детей, двое из которых скончались, заявила, что готова возместить ущерб, сообщает РЕН ТВ.

Ранее Башкирова уже заявляла, что полностью признает вину в аварии и раскаивается в произошедшем. Ее родственники тогда также выражали готовность помочь пострадавшей семье и выплатить потерпевшим денежную компенсацию.

19 июля Тверской суд Москвы арестовал Валерию Башкирову и поместил ее в СИЗО до 16 сентября. Изначально ей избирали меру пресечения в виде домашнего ареста, но потом попросили ужесточить ее.

16 июля Башкирова, находясь за рулем автомобиля Mazda, сбила троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП два ребенка скончались.

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