Отец одного из сбитых 18-летней москвичкой детей рассказал о случившемся

Отец четырехлетнего мальчика, которого насмерть сбила 18-летняя россиянка в Москве, рассказал о случившемся изданию StarHit.

«Мы не знаем, насколько далеко и как надолго посадят виновницу. Это решит суд. Но все-так это максимум семь лет колонии поселения», — сказал он. По словам мужчины, если одобрят, через два года она сможет выйти по условно-досрочному освобождению. Поэтому это «не такое наказание, которое хотелось бы», заявил собеседник издания.

Отец погибшего ребенка добавил, что с семьей связывался адвокат москвички, но никаких извинений он не принес. «Ни извинений, ни соболезнований. Только то, что та девочка плохо ночами спит», — заявил он.

20 июля суд арестовал 18-летнюю студентку, которая на автомобиле сбила троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми, на нерегулируемом пешеходном переходе. Позже стало известно, что в больнице скончался пятилетний мальчик, а затем умер трехлетний ребенок, который в момент аварии был на беговеле.

Валерию Башкирову признали виновной по статье 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). За это ей грозит до семи лет лишения свободы. Она полностью признала свою вину.