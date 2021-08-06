Последствия ДТП с перевернувшимся автобусом в Бурятии попали на видео. Соответствующий ролик публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно опрокинувшийся на бок автобус. Рядом с ним на траве беспорядочно лежат личные вещи пассажиров. Внутри самого автобуса также заметен беспорядок из разбросанных сумок и пакетов. На крыше автобуса лежат ботинки, лопата и провода.

Авария произошла в Прибайкальском районе Бурятии на перевале Пыхта. Автобус съехал с дороги, после чего перевернулся. Внутри него находились 25 пассажиров. Количество пострадавших на данный момент выросло до 25 человек. Все они получили травмы легкой степени тяжести и доставлены в республиканскую больницу.