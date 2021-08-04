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Чиновника Мосгортранса отстранили после ДТП с 13 пострадавшими

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Фото: АГН «Москва»

Начальника службы по безопасности и управления движением ГУП «Мосгортранс» отстранили после ДТП с 13 пострадавшими на Боровском шоссе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

«В связи с сегодняшним ДТП грузовика и городского автобуса от выполнения должностных обязанностей отстранен начальник службы по безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс"», — рассказали о чиновнике в пресс-службе.

Кроме того, в сообщении отмечается, что всем пострадавшим на данный момент оказывается медицинская помощь. Их состояние оценивается как стабильное. Мосгортранс окажет им содействие в получении страховых выплат.

Крупное ДТП с участием «КамАЗа» и автобуса произошло 4 августа в Москве на Боровском шоссе. В результате аварии пострадали 13 человек, среди них двое детей. Также серьезные травмы получили два пассажира — беременная женщина и мужчина. В момент аварии в автобусе находились более 30 пассажиров.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением, обгоняя грузовик.

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