Описаны травмы пострадавших в ДТП с «КамАЗом» и автобусом в Москве

В ДТП на Боровском шоссе, где водитель автобуса во время обгона грузовика «КамАЗ» не справился с управлением, тяжело пострадали два пассажира — беременная женщина и мужчина. Остальные получили порезы. Такие травмы описывает «Московский комсомолец».

Во время столкновения у автобуса разбились и вылетели стекла, поэтому многие пассажиры получили порезы. Как пишет издание, состояние двух пассажиров тяжелое: одна из них, беременная россиянка, госпитализирована с травмой глаз.

Авария произошла в среду, 4 августа. В ДТП пострадали 13 человек, в том числе двое детей. По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением, обгоняя «КамАЗ».

Повреждение автобуса после аварии показали на видео. На кадрах видно полностью разрушенную правую переднюю часть. На месте входной двери находится дыра, а лобовые стекла все в трещинах.