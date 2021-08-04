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Последствия крупного ДТП с «КамАЗом» и автобусом в Москве показали на видео

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В Москве на Боровском шоссе произошло крупное ДТП с автобусом и «КамАЗом». Видео с последствиями происшествия показало РЕН ТВ.

На кадрах видно, как в результате дорожного происшествия образовалась большая пробка. На обочине находятся пострадавшие люди: лежит мужчина и женщина с перевязанной окровавленной головой.

По предварительным данным, в ДТП пострадали 8 человек. Среди них — беременная женщина. Как пишет издание, автобус ехал из Внукова в Саларьево. В салоне находились около 20 пассажиров. За пострадавшими вылетел вертолет санавиации.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на трассе М-2 столкнулись пять автомобилей и автобус. В результате аварии два человека пострадали.

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