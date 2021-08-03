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Российская школьница погибла в ДТП с пятью подростками на скутерах

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Фото: Александр Щербак / ТАСС

В селе Скачки Пензенской области 15-летняя школьница погибла в ДТП с пятью подростками на двух скутерах. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Две школьницы 14 и 15 лет гостили у бабушек в деревне. Вечером они поехали к друзьям в соседний поселок, а обратно их предложили подвезти на скутерах двое 17-летних подростков. По информации канала, за руль они сели пьяными. На одном из скутеров сидели сразу трое человек.

По дороге в деревню один из водителей притормозил на обочине, а второй из-за сломанных фар не заметил его и на полной скорости врезался. В результате ДТП одна пассажирка скончалась, еще трое госпитализированы с серьезными травмами. Как сообщает канал, оба подростка ездили без прав и номеров.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение ПДД и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее сообщалось, что в Тыве тринадцатилетний подросток, который был за рулем УАЗа, и шестеро несовершеннолетних пассажиров попали в ДТП на автодороге Чадан — Бажын-Алаак Дзун-Хемчикского района​​​. В результате случившегося один из них скончался. В момент аварии никто из находившихся в салоне людей не был пристегнут.

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