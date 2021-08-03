В Москве школьница попала в больницу после укола из шприца от незнакомца с улицы

На улице Москвы на 15-летнюю школьницу напал незнакомец, сделав ей укол из шприца неизвестным веществом, после чего она попала в больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 2 августа на улице Головачева. По словам пострадавшей школьницы, она шла с прогулки возле лесополосы, когда к ней подошел мужчина, спросил дорогу и сделал ей укол в ягодицу. После этого она потеряла сознание.

По информации телеканала, спустя время девушка очнулась около дерева и дошла до расположенного рядом КПП военного училища, где ей вызвали скорую помощь. Школьницу госпитализировали с острым отравлением неизвестным веществом. Отец школьницы обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что в Иркутске российский школьник напал на девушку с ножом из-за iPhone 11 Pro Max. Школьник несколько месяцев просил у родителей гаджет, но они отказали в покупке. Тогда он нашел объявление о продаже телефона и созвонился с продавцом, которым оказалась 25-летняя девушка. Вечером 22 января у входа в один из подъездов 13-летний подросток, вооруженный ножом, напал на нее.

