Российская школьница выпила водку на поминках и впала в кому

Во Владивостоке 14-летняя школьница выпила на поминках знакомого и впала в кому. Об этом сообщило VL.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, поминки проходили в середине июля. О произошедшем в полицию сообщили врачи Владивостокской клинической больницы №2. Медики рассказали, что девочка вместе с друзьями выпила несколько стопок водки в районе маяка на Эгершельде, после чего потеряла сознание.

Уже в больнице врачи выяснили, что перед употреблением спиртного школьница приняла несколько таблеток успокоительного. Она потеряла сознание, и подруги вызывали скорую. Пострадавшей оказали необходимую помощь, по факту отравления проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов намерены выяснить, где несовершеннолетние могли купить крепкий алкоголь.

10 июля сообщалось, что в Ленинградской области 13-летняя школьница отравилась неизвестными веществами и попала в больницу в тяжелом состоянии. В правоохранительных органах сообщили, что девочка пила водку с одноклассником и в какой-то момент почувствовала себя плохо. Когда пришла мать, девочка и ее знакомый убежали из дома, она потеряла сознание на улице, прохожие вызвали скорую.