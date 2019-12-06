Российская школьница выпила пива и искусала сотрудников полиции

В Чебоксарах 17-летняя местная жительница покусала сотрудников ГИБДД и ударила одного из них ногой в лицо. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Чувашии.
По версии следствия, в ночь на 23 сентября двое сотрудников ГИБДД при патрулировании увидели школьницу, которая вместе с подругой пила пиво на остановке. Девушку посадили в служебный автомобиль, там она покусала инспекторов за руки, после чего ударила одного из них ногой в лицо.
В отношении девушки возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Дело направили в Ленинский районный суд Чебоксар. Отмечается, что школьницу ранее уже привлекали к ответственности за распитие спиртного в общественном месте — тогда ей назначили штраф в размере 500 рублей.
В октябре житель города Вилючинск Камчатского края укусил полицейского за ухо во время задержания. Мужчина бегал по проезжей части, после чего его задержали за неадекватное поведение и доставили в больницу для освидетельствования. Там он ударил инспектора ДПС в глаз. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.