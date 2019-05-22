Россиянин с ВИЧ укусил полицейского и пошел под суд

Житель Удмуртии с ВИЧ укусил сотрудника полиции. Об этом сообщается на сайте пресс-службы региональной прокуратуры.

Отмечается, что инцидент произошел 20 января. Полицейский потребовал от местного жителя, находившегося в нетрезвом состоянии, прекратить хулиганить. Мужчина проигнорировал требование и, «зная о наличии у себя заболевания», укусил представителя правоохранительных органов за кисть правой руки, поставив его под угрозу заражения.

Местного жителя будут судить по статьям 318 УК («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») и 122 УК РФ («Заведомое поставление другого в опасности заражения ВИЧ-инфекцией»). Обвиняемому грозит до пяти лет тюрьмы.

В мае сообщалось о том, что в прошлом году 19 человек получили ВИЧ из-за нарушения правил оказания медицинской помощи. Начальник отдела организации надзора за ВИЧ/СПИД, вирусными гепатитами Роспотребнадзора Разина Айзатулина заявила, что это связано с недостаточной подготовкой среднего медперсонала.

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