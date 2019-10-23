Россиянин покусал полицейского

В городе Вилючинск Камчатского края местный житель во время задержания укусил полицейского за ухо. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 19 октября. 26-летний мужчина бегал по проезжей части дороги, после чего его задержали за неадекватное поведение и сопроводили до машины полицейских. В ответ на действия правоохранителей задержанный укусил одного из них. Позже мужчину доставили в больницу для освидетельствования на состояние опьянения, где он ударил инспектора ДПС в глаз.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»), обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Удмуртии россиянин с ВИЧ укусил полицейского, когда тот сделал ему замечание. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Отмечалось, что он знал о наличии у него ВИЧ-инфекции и «своим поступком поставил полицейского в опасность заражения». Его признали виновным в применении насилия в отношении полицейского.

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