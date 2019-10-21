Россиянин с ВИЧ укусил полицейского и поплатился

Суд в городе Воткинск (Удмуртия) признал местного жителя с ВИЧ-инфекцией виновным в применении насилия в отношении полицейского. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, инцидент произошел в минувшем январе. Полицейский сделал замечание мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения — и получил в ответ укус в кисть правой руки. При этом мужчина, зная о наличии у него ВИЧ-инфекции, «своим поступком поставил полицейского в опасность заражения».

В отношении него были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и части 1 статьи 122 («Заведомое поставление другого в опасность заражения ВИЧ-инфекцией») УК РФ. По решению суда обвиняемый получил три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

19 апреля 2018 года сообщалось, что Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Максуджону Сатторову, укусившему полицейского во время проверки документов. Мужчину признали виновным по статье 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти») и назначили штраф в 20 тысяч рублей.

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