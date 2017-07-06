Пьяный мужчина укусил полицейского за ногу в центре Москвы

В Москве пьяный мужчина сорвал нагрудный знак с формы полицейского и укусил его за ногу. Об этом в четверг, 6 июля, источник сообщил Федеральному агентству новостей (ФАН).

34-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения привлек внимание стражей порядка на улице Малая Дмитровка. Они решили доставить мужчину в ОВД для разбирательства. По пути в отдел нарушитель стал буянить и пустил в ход зубы, при этом он также громко бранился.

8 июня 2016 года стало известно, что в Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Буденновска, покусавшей полицейского.

По данным следствия, днем 13 мая подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла в гости и устроила там скандал. Когда на место происшествия прибыл полицейский, вызванный хозяйкой квартиры, женщина трижды укусила его за левую руку.