Россиянин укусил росгвардейца за бедро и получил два года колонии

Житель Ульяновска был приговорен судом к двум годам колонии строгого режима за нападение на сотрудника Росгвардии во время дебоша в перинатальном центре, куда пришел навестить беременную жену. Об этом сообщил Следственный комитет в ТамТам-канале.

Суд признал 29-летнего Максима Буданова виновным по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Инцидент произошел 25 апреля. Будущий отец находился в пьяном состоянии, хулиганил, поэтому медики вызвали экипаж вневедомственной охраны. Когда сотрудники Росгвардии прибыли на место, бузотер набросился на них с кулаками. В процессе борьбы Буданов повалил одного из бойцов на пол, нанес ему еще несколько ударов руками по плечу и укусил за правое бедро.

СК опубликовал видео задержания дебошира.

Следком

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