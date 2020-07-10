Российская школьница выпила водку и попала в больницу с передозировкой

Семиклассница госпитализирована в больницу Ленинградской области в тяжелом состоянии после передозировки неизвестными веществами, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, вечером в четверг, 9 июля, 13-летняя российская школьница пила водку с одноклассником у себя дома в Бокситогорске. В какой-то момент она плохо себя почувствовала и легла на кровать. Когда пришла ее мать, девочка и ее знакомый убежали из квартиры. На улице несовершеннолетняя потеряла сознание. Ее увидели прохожие и вызвали скорую. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

В апреле московский подросток нарушил карантин после возвращения из-за границы и пошел гулять с друзьями. На следующий день он умер дома, захлебнувшись рвотными массами. В его вещах нашли неизвестный порошок, в телефоне была переписка с друзьями на тему веществ.

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