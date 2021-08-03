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На российской трассе столкнулись шесть машин

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Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Домодедовском городском округе Подмосковья на трассе М-2 столкнулись пять автомобилей и автобус. В результате аварии два человека пострадали, об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«В легковушках двое пострадавших, но они отказались от госпитализации», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте аварии на российской трассе работают сотрудники ДПС.

Как сообщили в пресс-службе областного главка МВД России, автобус въехал в попутно двигавшиеся автомобили.

Ранее российская школьница в Пензенской области погибла в ДТП с пятью подростками на скутерах. Ее вместе с подругой предложили подвезти домой двое 17-летних молодых людей, которые были пьяными. На одном из скутеров сидели сразу трое человек. По дороге в деревню один из водителей притормозил на обочине, а второй из-за сломанных фар не заметил его и на полной скорости врезался.

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