Крымский миллионер отказался признать вину за смертельное ДТП

В Крыму 31 июля произошло ДТП, участниками которого стали местный предприниматель Сергей Бейм и семья Голубовских. От полученных травм женщина 66 лет скончалась. Изначально Бейм признавал вину в случившемся, но позже отказался это сделать. «Лента.ру» пообщалась с дочерью погибшей, Светланой, рассказавшей о ходе следствия, а также собрала информацию о местном миллионере.

Смертельное ДТП произошло на трассе Симферополь — Евпатория. Сергей Бейм, известный на полуострове как владелец крупнейшей сети АЗС «ТЭС», ехал по обочине на автомобиле Lexus LX570, когда водитель Toyota Camry попытался совершить поворот, не заметив нарушавший ПДД внедорожник. В результате столкновения пострадала 66-летняя женщина, позже скончавшаяся в больнице, а также 11-летний мальчик.

Смерть на ровном месте

Как рассказала Светлана в разговоре с «Лентой.ру», ДТП произошло около города Саки в Крыму. Ее брат ехал вместе со своей матерью и 11-летним сыном, когда решил завернуть в чебуречную возле трассы.

«Брат хотел совершить разворот, доехал до конца сплошной, убедился, что его пропускают. Начал поворачивать, и произошел удар. Он пришелся на заднюю дверь, где сидела мама. Водителем оказался Сергей Бейм, местный царек, владелец сети автозаправок. Он ехал по обочине, нарушая правила, поэтому брат его не увидел. И не мог видеть. Это показывают даже видео с регистратора, но Бейм теперь пытается перекрутить всю историю так, что виноват был именно мой брат», — поделилась женщина.

Бейм не скрылся с места ДТП. Он остановился и, по словам Светланы, сразу же признал вину, извинялся и пытался помочь. Он дал брату женщины машину на подмену разбитой, чтобы тот мог доехать до больницы, куда госпитализировали его мать и ребенка.

«Машина брата была разбита вдребезги, ехать на ней было невозможно, и здесь Бейм действительно помог, — заметила Светлана. — Еще был такой момент: когда племянник попал в больницу, оказалось, что в Саках нет необходимого оборудования для его обследования и лечения. Брат позвонил Бейму, спросил, нет ли у него знакомых, которые могли бы помочь перевести мальчика в больницу в Симферополе. Он откликнулся, племянника перевели».

Врачи не смогли в полной мере помочь пострадавшим. 66-летняя женщина получила переломы тазобедренной кости, двух ключиц, трех ребер. Уже в больнице пенсионерка впала в кому — как выяснилось, из-за аварии произошло серьезное повреждение печени — и скончалась в результате брюшного кровоизлияния.

За жизнь и здоровье мальчика сейчас борются медики, но состояние ребенка по-прежнему остается тяжелым.

«Нам сейчас очень сложно понять, что с ним на самом деле происходит. Сначала состояние было плохим — он получил перелом ребер, черепно-мозговую травму, ушибы органов брюшной области. Потом врачи сказали, что его состояние начало улучшаться, но только что мы узнали, что племянника опять переводят в тяжелое отделение. Сейчас брат едет в больницу, чтобы разобраться в состоянии сына», — рассказала Светлана.

Отказ от ответственности

Последующая реакция Бейма на произошедшее показалась странной родственникам пострадавших. Светлана рассказала, что сначала предприниматель признавал вину и искренне раскаивался. Однако уже 1 августа в интервью изданию «Подъем» он заявил, что ответственность за произошедшее лежит на водителе Toyota Camry.

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«Я был за рулем. Сейчас и так по видео видно, кто сплошную нарушал, кто на какой линии, кто как действовал. Оценку этому должен дать следователь. (...) Я этим людям выразил соболезнования, у них горе. Но ДТП бывает на дороге со всеми. И обвинять человека сейчас не хочу, пусть компетентные органы дадут комментарии. Иначе я обижу человека, у которого сейчас и так горе. Мы помогаем людям, которые попали в очень сложную ситуацию, потому что он сам не местный, он с Украины. Машину ему в прокат взяли, чтобы он мог ездить. Он попросил ребенка на обследование положить в детскую больницу, я помог», — приводит его слова СМИ.

Семью пострадавших его слова возмутили, но не удивили. По словам Светланы, в Крыму все решается за деньги, кроме того, через собственные связи ей стало известно, что следствие уже придумало, как Бейм мог бы избежать неприятных последствий.

«Он говорит, что "на видео видно". Но только видно там как раз то, что виноват Бейм. И он же действительно сначала признавал вину. Как только появилось интервью, мой брат сразу ему написал, но Бейм ответил, что ни о каком интервью ничего не знает, его подставили и он будет разбираться. А вот когда позвонила я, он сказал, что во всем виноват мой брат. И, если есть вопросы, встретимся в суде. У меня есть знакомые в правоохранительных органах, они говорят, что дана команда делать "обоюдку" — то есть признать, что в ДТП виноваты оба водителя», — объяснила женщина.

В пользу этой версии, как отметила Светлана, говорит и то, что сразу после интервью «Подъему» видео с регистратора стали массово удалять из социальных сетей, сейчас найти его практически невозможно.

Широкая деятельность предпринимателя

«Лента.ру» изучила информацию в открытых источниках о Сергее Бейме и его семье, занимающей большую нишу в нефтегазовом бизнесе в регионе и за его пределами.

Геннадий Бейм, отец Сергея, владеет 25 процентами акций сети АЗС «ТЭС», а также смежных компаний по торговле топливом, грузовым перевозкам. Дочь Сергея, Любовь, и брат, Эдуард, в разных долях обладают чуть ли не большими активами в различных компаниях, связанных с оборотом топлива.

Сам Сергей владеет 30 процентами акций «ТЭС», 25 процентами акций небольшой архитектурной компании и организацией ортодоксального иудаизма «Еврейская религиозная община города Симферополя». Через нее прослеживаются связи Бейма в высоких кругах Крыма. Например, совладельцем организации является Владимир Беренштейн, которого связывают (издание «Крым.Реалии» включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) с ОПГ, действовавшей на территории полуострова.

Небольшое число активов Бейма относительно членов его семьи может быть связано с политической деятельностью предпринимателя. В 2014 году он выдвигался в депутаты от партии «Справедливая Россия», но тогда партия не преодолела пятипроцентный барьер. Когда Крым входил в состав Украины, Бейм был депутатом Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко, а затем перешел в Партию регионов. Кроме того, ранее мужчина был судим за мошенничества, но избежал наказания по амнистии.

Репутация в регионе

Местные жители, как и семья пострадавших в ДТП, уверены, что Бейм избежит наказания.

«Если бы речь шла об административном правонарушении или гражданском иске, Бейма скорее всего признали бы виновным. Однако, поскольку в данном случае будет возбуждено уголовное дело, стороне обвинения нужно доказать причинную связь между нарушением пункта 9.9 ПДД, в соответствии с которым запрещено движение по обочине, и наступившими последствиями в виде гибели человека. Адвокаты Бейма могут избрать линию защиту с опорой на пункт 10.1 ПДД и доказывать, что он не имел технической возможности предотвратить ДТП, так как автомобиль Toyota, скорее всего, он увидел непосредственно перед столкновением», — считает крымчанин Дмитрий Филиппов.

Другие заметили, что это не первый раз, когда предприниматель позволяет себе ездить по обочине, не неся за это никакой ответственности.

«Он постоянно гоняет по обочине, его ни разу не останавливали, уверена, что и не штрафовали. Он один из самых богатых людей в Крыму, уверена, что и в этот раз отмажется. Да и статья там слишком слабая», — сказала жительница Симферополя.