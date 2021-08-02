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Смертельная авария из-за «обочечника» на Lexus в Крыму попала на видео

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В Крыму водитель автомобиля Lexus, владелец крупной сети автозаправок Сергей Бейм, объезжал пробку по обочине и столкнулся с Toyota Camry. В результате аварии погибла пенсионерка и пострадал 11-летний ребенок. Видео опубликовал Telegram-канал Daily Storm.

Уточняется, что смертельное ДТП произошло в Сакском районе Крыма на дороге Симферополь-Евпатория. Бизнесмен свою вину не признал, передает РИА Новости.

«Я был за рулем. Никаких давать сейчас комментариев не буду и не имею на это права, ни человеческого, ни морального. Не могу давать никаких объяснений. Все объяснит следователь», — отметил Бейм.

Ранее член Совета Федерации, экс-губернатор Липецкой области Олег Королев, которого заподозрили в вождении автомобиля в нетрезвом виде, протаранил машину и вынес ее на обочину. Кроме того, видеорегистратор зафиксировал, что Королев неоднократно выезжал на встречную полосу.

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