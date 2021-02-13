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Более 30 автомобилей столкнулись на трассе в Крыму

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Более 30 автомобилей столкнулись на трассе 35А-002 в Симферопольском районе Крыма. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале «Как там Крым».

На кадрах видно, что машины находятся на обочине дороги, многие из них побиты. Очевидцы и участники ДТП снимают происходящее на телефоны. На улице дует сильный ветер, а шоссе частично заметает снегом.

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, авария произошла в районе поворота на поселок Гвардейское, передает РИА Новости. Всего участниками ДТП стали 32 автомобиля. В результате произошедшего никто не пострадал.

Госавтоинспекция Крыма попросила водителей соблюдать безопасный скоростной режим.

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