Водитель Porsche врезался в стадо кабанов на скорости и поубивал их

Водитель автомобиля немецкой марки Porsche врезался в стадо кабанов на скоростной трассе и поубивал животных. Об этом пишет Newsweek.

Инцидент произошел в районе Барбанса на северо-западе Испании, в муниципалитете Рианхо. Местный житель направлялся домой с работы по шоссе в условиях плохой видимости, вызванной непогодой.

В интервью мужчина, чье имя не раскрывается, сообщил, что во время движения на дорогу вышли десять диких кабанов. «Мне было некуда свернуть, я наехал на кабанов и убил трех из них. Один пролетел над машиной, а два других — разбились о левый и правый борта», — объяснил он и добавил, что вес одного животного составляет приблизительно 90 килограммов.

Сам виновник ДТП остался невредимым. По оценкам экспертов, в результате случившегося его автомобиль нуждается в ремонте на сумму от восьми до десяти тысяч евро (710-890 тысяч рублей).

Фотографии поломанного Porsche опубликовали в Facebook-аккаунте Службы гражданская защиты региона. На кадрах запечатлен белый автомобиль с крупными дырами и вмятинами на кузове, а также убитые звери.

В августе 2020 года сообщалось о мужчине, который одолжил у друга суперкар Lamborghini Huracan Performante, не справился с управлением и попал в аварию. Инцидент произошел в городе Уэльва на юго-западе Испании. Ярко-зеленый автомобиль стоимостью 235 тысяч евро (около 20 миллионов рублей) врезался на высокой скорости в стену подстанции электроснабжения.