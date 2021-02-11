Росгвардейцы на БТР врезались в автомобиль россиянки

В поселке Персиановском Ростовской области сотрудники Росгвардии на бронетранспортере (БТР) врезались в автомобиль россиянки. Об этом сообщает издание 161.RU.

Авария произошла утром 10 февраля на пересечении улиц Заречной и 2-й Степной. БТР врезался в бок автомобиля Chevrolet Lacetti и протащил его по дороге несколько метров. Девушка, которая находилась за рулем машины, получила легкие ушибы и отказалась от медицинской помощи.

По факту ДТП в Росгвардии начали проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, в городе Апатиты Мурманской области мужчина угнал из школы ДОСААФ бронетранспортер, покатался на нем по городу и врезался в витрину магазина, откуда похитил бутылку вина. Злоумышленника задержала полиция.