Россиянин отсудил у Росгвардии полмиллиона рублей за наезд БТР

Кемеровский областной суд по иску местного жителя взыскал с Росгвардии денежную компенсацию в размере почти полмиллиона рублей за наезд БТР. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела, опубликованные на сайте суда.
Мужчина отсудил у ведомства более 450 тысяч рублей за травмы, полученные им в результате ДТП, и поврежденный автомобиль Kia Ceed. Инцидент произошел в центре Кемерова летом 2017 года.
Из материалов дела следует, что на перекрестке БТР-80, которым управлял сотрудник ОМОН, спровоцировал ДТП, нарушив правила дорожного движения (ПДД). Спецтранспорт двигался по встречной полосе, на запрещающий сигнал светофора. В итоге произошло столкновение с Kia Ceed, который выполнял движение в полном соответствии с ПДД.
Суд первой инстанции отказал потерпевшему в иске, но областной суд решил спор в его пользу.