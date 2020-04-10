В охваченную бунтом иркутскую колонию отправили БТР

В сторону исправительной колонии №15 под Ангарском в Иркутской области отправился как минимум один бронетранспортер. БТР снял на видео стрингер Ruptly, сообщается в Telegram-канале RT.
Бронетехнику сопровождает экипаж ДПС. Источник отмечает, что все пути к колонии перекрыты.
Днем 10 апреля ИК-15 охватил бунт, начавшийся, как сообщал совет правозащитников Иркутской области, в знак протеста против беспредела со стороны сотрудников колонии. После начала беспорядков на территории колонии произошел пожар. На месте ЧП работает спецназ ФСИН.
В ГУ ФСИН по Иркутской области между тем заявили, что ситуация находится под контролем, передает ТАСС.
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