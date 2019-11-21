Российские БТР и БМП назвали бесполезными «автобусами»

Выпускаемые российской промышленностью бронированные «автобусы» — бронированные транспортеры (БТР) и боевые машины пехоты (БМП), в частности, «Бумеранги», «Тайфуны» и «Курганцы», лучше использовать подальше от линии соприкосновения войск, во втором эшелоне, пишет «Военно-промышленный курьер».

«Попытка сделать бронемашины на все случаи жизни — не самая лучшая идея. В городских боях пехоту более надежно защитят тяжелые БТР, созданные на базе танков. Для быстрого перемещения разведывательных и диверсионных групп нужны маленькие, юркие машины, которым и бронирование не всегда обязательно, например багги», — уверены в газете.

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Издание отмечает, что «у представителей заказывающих управлений Минобороны не было элементарного общения с участниками боевых действий, изучения опыта локальных войн последнего времени», тогда как снизить возможные человеческие потери можно, уменьшив количество перевозимых бойцов. «Впрочем, это станет понятно (при условии аналитической работы) после первых же серьезных потерь», — пишет газета.

В августе «Военно-промышленный курьер» написал, что до конца 2019 года «Уралвагонзавод» (Свердловская область) поставит Минобороны России всего 16 машин на базе универсальной гусеничной платформы «Армата», что объясняется необходимостью продолжения испытаний перспективного оружия и осторожностью российского военного ведомства в оценках его возможностей.

В январе 2018 года в Instagram «Военно-промышленной компании» опубликованы первые фотографии интерьера перспективной российской колесной платформы «Бумеранг».

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