Появились снимки внутренностей секретной российской боемашины

В Instagram «Военно-промышленной компании» опубликованы первые фотографии интерьера перспективной российской колесной платформы «Бумеранг».
На снимках представлен БМП К-17, созданный на основе «Бумеранга». Внутри платформы имеются специальные кресла, способные снизить последствия взрыва мин и фугасов, и мониторы, позволяющие управлять вооружением.
Интерьер «Бумеранга» подробнее покажут в передаче «Военная приемка» на телеканале «Звезда», которая выйдет ко Дню защитника Отечества.
Впервые «Бумеранг» широкой публике показали в 2015 году, поставки серийных образцов ожидаются в 2019-м. На базе платформы возможно создание, в частности, бронетранспортера, колесной боевой машины пехоты и машины с тяжелым вооружением.
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