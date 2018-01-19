Россия отказалась присоединяться к Договору о запрете ядерного оружия‍

Москва не будет присоединяться к Договору о запрете ядерного оружия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его заявление, сделанное на заседании Совбеза ООН по вопросам о запрещении ядерного оружия, доступно на сайте МИД.

«Россия не намерена присоединяться к договору. Исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия, как это предусматривает договор», — сказал дипломат.

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Договор подписали в штаб-квартире ООН 7 июля 2017 года представители 53 стран. Такие страны, как Гайана, Таиланд и Ватикан, уже ратифицировали его. Однако Россия, США, Китай и другие ядерные державы не стали подписывать соглашение.

Ранее о возможных негативных последствиях Договора о запрете ядерного оружия говорил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, указывая, что соглашение не способствует продвижению ядерного разоружения, поскольку не учитывает законные интересы безопасности ядерных государств.

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