Баку раскритиковали за молчание о расстреле азербайджанцев в Киеве. Что об этом известно?

Подоляка раскритиковал Баку за молчание на фоне расстрела граждан Азербайджана

В Баку никак не отреагировали на расстрел двух азербайджанцев, которых в Киеве посчитали предполагаемыми убийцами полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича. За молчание о расправе над гражданами страны власти Азербайджана раскритиковал военный блогер Юрий Подоляка.

Вот и утро пришло, а в Баку непривычная (для таких горячих и «принципиальных» людей) тишина. Хотя в Киеве, и это уже очевидно всем, украинские власти по беспределу (и, вероятно, даже без причин) грохнули двух граждан Азербайджана. И сделали их крайними в вопросе ликвидации «ликвидатора СБУ» Юрий Подоляка военный блогер

Он добавил, что дальнейшее молчание Баку лишь подтверждает, что «две недели назад руководство Азербайджана тупо развело свое население». Подоляка не исключил, что целью этого могло быть «сознательное желание поссориться с Россией».

13 июля спецслужбы Украины сообщили о ликвидации предполагаемых убийц Воронича. Полковник СБУ был застрелен 10 июля.

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В СБУ сообщили подробности о личностях предполагаемых убийц Воронича

В СБУ заявили, что к расправе над Иваном Вороничем оказались причастны граждане Азербайджана. Согласно сведениям спецслужбы, покушение организовали Хагани Гулализада и Нармин Гулиева.

Выяснилось, что Гулализада нелегально прибыл на Украину — до этого он также пытался пересечь границу страны официально, но ему запретили въезд в нее до 2030 года. Позже к нему присоединилась прибывшая из Молдавии Гулиева.

Подозреваемые в течение долгого времени следили за Вороничем, после чего получили от заказчиков пистолет с глушителем и ликвидировали украинского полковника. Позже они попытались залечь на дно, но были задержаны в Киеве. При этом они оказали сопротивление.

Застреленного Воронича подозревали в причастности к убийству лидера ополченцев Донбасса

Застреленный полковник СБУ Иван Воронич мог быть причастен к убийству лидера донбасского ополчения Арсена Павлова, известного как Моторола, писали журналисты The New York Times.

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В 1990-х годах Воронич, предположительно, командовал группой, которая впоследствии организовала покушение на Павлова. «Это подразделение, известное как Пятое управление и получавшее техническую поддержку от ЦРУ, было ответственно за убийство высокопоставленного командира российских сепаратистов по имени Арсен Павлов», — говорится в публикации.

При этом в издании не привели точных доказательств прямой причастности Воронича к смерти Моторолы.