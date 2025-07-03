Бывший мэр Луганска погиб при взрыве в центре города. Что известно о женщине-смертнице и роли СБУ в подготовке теракта?

Бывший глава Луганска Манолис Пилавов погиб при взрыве в центре города

В центре Луганска взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) унес жизнь экс-главы городской администрации Манолиса Пилавова. По предварительным данным, бомбу могла активировать женщина-смертница. Следственный комитет России (СКР) квалифицировал преступление как теракт, а ответственность за него уже взяла на себя Служба безопасности Украины (СБУ). Подробности о том, что известно о преступлении — в материале «Ленты.ру».

Подрыв СВУ унес жизнь экс-главы Луганска

О том, что в центре города Луганск (ЛНР) прогремел взрыв, стало известно около 13:00 по московскому времени. СВУ сработало неподалеку от краеведческого музея, где открывалась выставка, посвященная операции «Поток». Место взрыва сразу же оцепили сотрудники правоохранительных органов, к работе приступили следователи и оперативники.

Место взрыва в центре Луганска Фото: Максим Захаров / РИА Новости

По данным Telegram-канала Mash, взрыв в центре Луганска унес жизнь экс-главы городской администрации Манолиса Пилавова. Как сообщил источник канала, СВУ было заложено за дверью жилого дома на улице Тараса Шевченко, когда ее открыли, прогремел взрыв. В результате него три человека получили ранения.

В то же время, как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, бомбу в Луганске могла активировать женщина-смертница.

Ответственность за теракт взяли в СБУ

СКР квалифицировал взрыв в Луганске как теракт. Уголовное дело возбудили по статьям о террористическом акте, незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

В то же время украинское издание «Общественное» со ссылкой на источники в СБУ сообщило, что украинская спецслужба причастна к убийству экс-мэра Луганска Манолиса Пилавова.

Экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов Фото: Александр Река / ТАСС

«СБУ ликвидировала Манолиса Пилавова — экс-главу (...) администрации Луганска, об этом (...) сообщили источники в СБУ», — говорится в сообщении. Пилавов находился в украинской базе «Миротворец» с 2014 года. Кроме того, Пилавов находился в розыске СБУ с 2015 года.

Место взрыва в центре Луганска Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Глава ЛНР прокомментировал теракт в Луганске

Манолис Пилавов много сделал для жителей города. Так трагедию прокомментировал глава ЛНР Леонид Пасечник. По словам чиновника, Пилавов возглавлял город в трудное время и был отмечен множеством региональных наград.

Уверен, что после тщательного расследования всех обстоятельств случившегося взрыва виновные будут найдены и неминуемо понесут заслуженное наказание Леонид Пасечник глава ЛНР

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