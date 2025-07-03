В СБУ подтвердили причастность Киева к убийству экс-мэра Луганска

СБУ подтвердила свою причастность к убийству экс-мэра Луганска Пилавова

Служба безопасности Украины (СБУ) была причастна к убийству экс-мэра Луганска Манолиса Пилавова. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на источники в украинской спецслужбе.

«СБУ ликвидировала Манолиса Пилавова — экс-главу (...) администрации Луганска, об этом (...) сообщили источники в СБУ», — говорится в сообщении.

Журналисты напомнили, что с 2015 года Пилавов находился в розыске СБУ. Кроме того, чиновник находился в базе украинского сайта «Миротворец».

Ранее стало известно, что в центре Луганска с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ) подорвали бывшего главу администрации Манолиса Пилавова. Отмечается, что СВУ было заложено за дверью жилого дома на улице Тараса Шевченко, когда ее открыли, прогремел взрыв.