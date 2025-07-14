Баку раскритиковали из-за молчания о расстреле азербайджанцев в Киеве

Подоляка раскритиковал Баку из-за молчания о расстреле азербайджанцев в Киеве

Баку никак не отреагировал на ликвидацию предполагаемых убийц полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича в Киеве. За молчание о возможном расстреле граждан Азербайджана власти республики раскритиковал военблогер Юрий Подоляка в Telegram.

«Вот и утро пришло, а в Баку непривычная (для таких горячих и "принципиальных" людей) тишина. Хотя в Киеве, и это уже очевидно всем, украинские власти по беспределу (и вероятно даже без причин) грохнули двух граждан Азербайджана. И сделали их крайними в вопросе ликвидации "ликвидатора СБУ"», — написал Подоляка.

По словам военблогера, отсутствие комментариев в отношении Киева со стороны Баку является «подтверждением сознательного желания Азербайджана поссориться с Россией».

13 июля на Украине сообщили о ликвидации возможных убийц Воронича в Киеве. Позднее появилась информация, что к расправе над полковником СБУ оказались причастны граждане Азербайджана.

30 июня азербайджанская полиция пришла в офис агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку. В офис также вызвали всех сотрудников издания. В МИД России заявляли, что Москва и Баку поддерживают контакты после задержания российских журналистов.

