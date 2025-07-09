Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:47, 9 июля 2025Бывший СССР

В МИД России прокомментировали отношения Москвы и Баку

Захарова заявила, что Москва поддерживает контакты с Баку
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Москва и Баку поддерживают контакты после задержания российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы поддерживаем контакты с азербайджанской стороной на этот счет, в том числе по линии правоохранительных органов. И убеждены, что все возникающие вопросы необходимо решать в партнерском ключе с задействованием имеющихся политико-дипломатических каналов», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что именно такой подход служит интересам народов России и Азербайджана.

30 июня азербайджанская полиция пришла в офис агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку. В офис также вызвали всех сотрудников издания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла один из самых мощных ударов по Украине за все время СВО. «Искандеры» и сотни дронов атаковали заводы и аэродромы

    Экскурсовод на Камчатке поиздевался над медведем на потеху иностранцам

    Выявлен скрытый вред солнцезащитного крема

    Актриса из Китая восхитилась российским городом

    Гузеева показала внешность после фотошопа с фразой «так себе нравлюсь больше»

    На Украине нашли причину ударов России по военкоматам

    Кишечную палочку нашли в трех блюдах «Якитории»

    Российские войска продвинулись у границ Днепропетровской области

    Россиянам назвали сроки доставки машин ушедших из страны автогигантов

    В Госдуме объяснили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости