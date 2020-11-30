Раскрыта личность погибшего под колесами БТР россиянина

Погибший под колесами бронетранспортера (БТР) во время военной реконструкции в Санкт-Петербурге Андрей Кожевин — пасынок миллиардера Аркадия Скорова. Мероприятие было организовано в качестве подарка на день рождения сводному брату Кожевина. Личность жертвы трагедии стала известна «Комсомольской Правде».

«Это была не вечеринка, а серьезное военно-спортивное мероприятие. У них там было несколько единиц военной техники – танк, например, и в том числе БТР этот», —поделился Скоров, который не присутствовал на реконструкции. По его словам, водитель БТР решил начать движение в тот момент, когда участники мероприятия «соскочили с брони, заняли позицию — то ли лежа, то ли сидя».

Скоров добавил, что пока не думает о наказании для водителя БТР, так как «для начала нужно все досконально изучить: выяснить, к примеру, был ли водитель пьян, когда находится внутри БТР». Тем не менее следствие возбудило уголовное дело в отношении водителя — 38-летнего мужчины, состоящего в межрегиональной молодежно-общественной организации «Красная Звезда» — по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее за собой смерть человека»). Максимальное наказание, которое она предусматривает — лишение свободы на срок до шести лет.

Трагедия произошла 28 ноября. БТР наезал на участника мероприятия в военном стиле, которое проводилось в Красносельском районе. Голова петербуржца попала под колесо, он скончался на месте происшествия.

Позднее стало известно, что о проведении мероприятия с военной техникой организаторы не уведомили ни городскую администрацию, ни ГИБДД. Кроме того, они не провели письменный инструктаж по технике безопасности.