Раскрыты подробности гибели мужчины под колесами БТР в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина погиб под колесами БТР во время военной реконструкции, заказанной супругой российского бизнесмена и сына миллиардера Аркадия Скорова в день его рождения. Подробности происшествия публикует Telegram-канал Life Shot.

По данным источника канала в правоохранительных органах, о проведении мероприятия с военной техникой организаторы не уведомили ни городскую администрацию, ни ГИБДД. Кроме того, они не провели письменный инструктаж по технике безопасности.

БТР начал движение по условному сигналу — после стука по броне. В этот момент боевая машина и наехала на 38-летего мужчину. Голова петербуржца попала под колесо, и он скончался на месте происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователям предстоит разобраться, кто был организатором мероприятия. Как отмечают авторы канала, за проведение реконструкции заказчики заплатили 250 тысяч рублей.