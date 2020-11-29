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Мужчина попал под колеса БТРа в российском городе и умер

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Фото: Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге мужчина попал под колеса бронетранспортера (БТР) и умер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского управления Следственного комитета.

В субботу, 28 ноября, частное предприятие проводило в Красносельском районе мероприятия «в военном стиле (организация этапов военно-полевого выхода)».

«При движении бронетранспортера произошел наезд на 38-летнего участника данного мероприятия, который скончался на месте происшествия», — уточняется в сообщении.

По факту гибели мужчины возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в Челябинске автомобиль после столкновения с другой машиной въехал в толпу стоявших на тротуаре людей. Шесть человек пострадали, трое из них доставили в больницу.

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