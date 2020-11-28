Россияне украли крышку канализационного люка, провалились и попали на видео

В российском городе Петрозаводске камера видеонаблюдения записала закончившуюся провалом попытку кражи крышки от канализационного люка. Об этом сообщает издание «Столица на Онего».

На видео попали двое мужчин, которые погрузили крышку люка в багажник машины, после чего сели в нее и собрались уезжать. Однако так как автомобиль стоял на дороге с небольшим наклоном, то по снегу он откатился и попал колесом в оставшийся открытым колодец.

Злоумышленникам пришлось просить помощи у водителя другой машины, который взял их на буксир и помог выбраться. После этого неудачливые герои ролика уехали с «трофеем», однако, как сообщается, их личности уже установлены.

В октябре сообщалось, что в Ставрополе мужчина ночью украл из магазина женский манекен в нижнем белье и чулках и попал на видео.