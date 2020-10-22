Пьяные российские солдаты на БМП пробились на территорию аэропорта

Солдаты-срочники заехали на боевой машине пехоты (БМП) на территорию аэропорта в Волгограде. Инцидент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах, снятых на камеру наружного видеонаблюдения, видно, как БМП подъезжает к бетонному забору с колючей проволокой, пробивает его и заезжает на закрытую территорию. Сверху на боевой машине в это время стоят два человека.

По данным Telegram-канала, техникой управляли два военнослужащих 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, ефрейтор и рядовой. Они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Уточняется, что солдаты сначала выпили, а затем решили перегнать БМП из войсковой части на полигон, но сбились с пути и заехали в аэропорт. Об инциденте уже доложено в часть и ФСБ России.