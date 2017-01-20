Пьяные украинские солдаты угнали БМП и ранили сослуживцев из пулемета

Трое военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины 19 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнали боевую машину пехоты из расположения своей части в Донецкой области. Во время поездки один из бойцов открыл беспорядочный огонь из танкового пулемета, ранив трех сослуживцев, сообщает «ЛуганскИнформЦентр» со ссылкой на представителей Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

При задержании у них нашли шесть гранат — пять Ф-1 и одну РГД-5.

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По данным полковника Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, за неделю с 9 по 15 января небоевые потери ВСУ составили 15 человек убитыми и более 20 ранеными. Также из трех бригад дезертировали 26 солдат. По официальным сведениям украинской стороны, погибли четверо военнослужащих и девять получили ранения.

В декабре 2016 года в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики выразили мнение, что киевский режим превратил ВСУ в сборище преступников, алкоголиков и убогих. В начале того же месяца начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал, что с начала вооруженного конфликта украинская армия потеряла погибшими свыше трех тысяч человек. Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос до этого отмечал, что только небоевые потери в Донбассе составили за два года более тысячи человек.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.