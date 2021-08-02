Подросток и его родители погибли в ДТП на российской трассе

Семья с тремя детьми попала в ДТП на дороге в Якутии. Уточняется, что иномарка, за рулем которой находилась женщина, вылетела с дороги и перевернулась. Подросток и родители погибли, две сестры пострадали, сообщает УГИБДД по региону в Instagram.

Авария произошла на 98-м километре трассы «Вилюй» у села Магарас. Автомобиль ехал из села Сунтар в направлении Якутска. В результате ДТП женщина и ее супруг, сидевший на переднем пассажирском сиденье, погибли на месте. Трое детей — сын 17 лет и дочери 16 и 8 лет были госпитализированы. Позднее мальчик скончался.

Известно, что младшая из сестер находится в тяжелом состоянии, у старшей — перелом руки. Как отметила девушка, никто в машине, кроме нее, не был пристегнут ремнями безопасности. ДТП произошло в темное время суток. Кроме того, в момент аварии отмечалась задымленность из-за лесного пожара.

На данный момент специалисты выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в Калужской области пассажирский поезд, следовавший по маршруту Адлер — Москва, столкнулся с грузовым автомобилем. Инцидент произошел в Ферзиковском районе в субботу, 31 июля. Водитель цементовоза погиб, среди пассажиров пострадавших нет.