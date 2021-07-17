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В российском городе два человека погибли при столкновении грузовых поездов

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
В Приамурье два человека погибли при столкновении грузовых поездов

В Приамурье столкнулись два грузовых поезда. В результате аварии погибли два человека, еще два пострадали. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК).

В ведомстве сообщили, что лобовое столкновение двух поездов произошло на 51-м километре от станции «Верхний Улак» на участке железной дороги Улак — Эльга.

По данным представителя экстренных служб, слова которого приводит РИА Новости, с рельсов сошли 96 вагонов. Сейчас к месту следует восстановительный поезд.

«Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливается круг свидетелей и потерпевших», — говорится в сообщении СК.

Ранее два грузовых поезда столкнулись и сошли с рельсов в Санкт-Петербурге. На кадрах, которые опубликовали в МЧС, видно искореженные рельсы и поврежденные вагоны. Движение пассажирских поездов из-за аварии было организовано по резервному маршруту.

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