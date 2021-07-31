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Следовавший из Адлера в Москву поезд столкнулся с грузовиком

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Фото: Правительство Калужской области / «ВКонтакте»

В Калужской области произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту АдлерМосква, с грузовым автомобилем. Об этом сообщается на странице правительства региона во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в Ферзиковском районе в субботу, 31 июля. Известно, что водитель цементовоза погиб, среди пассажиров пострадавших нет — в настоящее время проводится их эвакуация и доставка на вокзалы.

Как уточнили РИА Новости в ГУ МЧС России по региону, информация об аварии поступила в 13:10 по московскому времени. Точное место ДТП — железнодорожный переезд в четырех километрах от населенного пункта Ферзиково.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы.

17 июля сообщалось, что в Приамурье столкнулись два грузовых поезда. В результате аварии погибли два человека, еще два пострадали. С рельсов сошли 96 вагонов.

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