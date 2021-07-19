Трое россиян погибли под колесами поезда

В подмосковной Ивантеевке трое мужчин погибли под колесами поезда. Об этом сообщает РИА Новости.

Несчастный случай произошел около 7 часов утра. На месте работают полицейские, обстоятельства случившегося устанавливаются.

17 июля в Амурской области произошло столкновение двух грузовых поездов на участке железной дороги Улак — Эльга. Один из составов шел порожним, другой был нагружен углем. Погибли четыре человека.

В компании «Эльгауголь» сообщили, что возможной причиной аварии мог стать сердечный приступ у машиниста. Дальневосточное следственное управление на транспорте рассматривает четыре версии: технические неисправности, повлекшие столкновение поездов, ошибка управления локомотивами, ошибка информирования локомотивных бригад о ходе следования или потеря контроля за управлением одним из локомотивов.