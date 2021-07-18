Спасатели нашли тело пропавшего без вести после столкновения поездов в Приамурье

Спасатели обнаружили тело мужчины, который числился пропавшим без вести после столкновения двух грузовых поездов в Амурской области. Об этом сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности, передает ТАСС.

Таким образом число погибших увеличилось до четырех.

Ранее спасатели нашли тело одного из двоих пропавших без вести после аварии, на тот момент было известно о трех погибших. Пострадали три человека, они получили черепно-мозговые травмы и ожоги.

Столкновение двух грузовых поездов произошло на железной дороге Улак — Эльга. В пресс-службе «Эльгауголь» сообщили, что возможной причиной произошедшего мог стать сердечный приступ у машиниста.

Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

