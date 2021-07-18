Число погибших при столкновении поездов в Приамурье увеличилось до трех

Число погибших при столкновении поездов в Амурской области увеличилось до трех. Об этом сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности, передает ТАСС.

По данным агентства, спасатели обнаружили тело одного из двоих пропавших без вести после аварии. Его извлекут после того, как восстановительный поезд сможет расчистить место подхода. Поиски второго пропавшего продолжаются.

При столкновении также пострадали три человека. Как сообщили РИА Новости в минздраве региона, они получили черепно-мозговые травмы и ожоги, врачи Зейской районной больницы оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что два грузовых поезда столкнулись на железной дороге Улак — Эльга. Как сообщили в пресс-службе компании «Эльгауголь», возможной причиной столкновения мог стать сердечный приступ у машиниста.

Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Содействие в ликвидации последствий столкновения оказывает Дальневосточная железная дорога.