Названы четыре версии столкновения поездов в Амурской области

Следователи назвали четыре возможные причины столкновения двух поездов в Амурской области

Следователи назвали четыре рассматриваемые ими версии столкновения двух поездов в Амурской области, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте в своей группе в Facebook.

Причинами трагедии могут быть технические неисправности, повлекшие столкновение поездов, ошибка управления локомотивами, ошибка информирования локомотивных бригад о ходе следования или потеря контроля за управлением одним из локомотивов. Все версии сейчас проверяются.

Ранее в пресс-службе компании «Эльгауголь» сообщили, что возможной причиной столкновения мог стать сердечный приступ у машиниста.

Столкновение двух грузовых поездов произошло 17 июля в 49 километрах от станции Верхний Улак на участке железной дороги Улак — Эльга на путях необщего пользования. Один из составов шел порожним, вагоны другого были нагружены углем. В результате столкновения погибли четыре человека.

