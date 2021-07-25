В Забайкалье восстановленный мост на Транссибе пересекли первые грузовые поезда

Первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост в Забайкалье. Об этом в воскресенье, 25 июля, со ссылкой на пресс-службу РЖД сообщает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе, вначале по мосту пропустили пустой грузовой поезд: это предусмотрено технологией проверки надежности конструкций. Затем уже состав с грузом успешно пересек мост через реку Ареда, который ранее был разрушен стихией. В РЖД уточнили, что после проведения всех проверок будет принято решение о запуске по мосту пассажирских поездов.

Ранее сообщалось, что Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку обрушения железнодорожного моста около села Нижняя Куэнга Сретенского района в Забайкалье.

Инцидент произошел утром в пятницу, 23 июля. В результате сильных дождей произошло обрушение моста на Транссибирской железнодорожной магистрали. Пострадавших в результате ЧП нет. Президент России Владимир Путин дал поручение на восстановление первой ветки Транссиба за 2-2,5 суток. Вторую следует восстановить примерно за пять суток.

