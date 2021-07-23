На Транссибе ограничили отправку грузов из-за обрушившегося моста

На Транссибирской магистрали в Забайкальском крае установлено ограничение на погрузку всех грузов, кроме продовольственных, из-за обрушившегося моста. Об этом сообщило РЖД в своем Telegram-канале.

Такие меры будут действовать с 23 по 25 июля.

«До восстановления инфраструктуры, поврежденной в результате рекордных осадков, не будет погрузки в адрес станций Дальневосточной железной дороги, участка Бушулей – Журавли Забайкальской железной дороги», — говорится в сообщении. Также временные ограничительные меры коснутся АО «АК "Железные дороги Якутии"».

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае на Транссибирской железнодорожной магистрали из-за сильных осадков произошло обрушение моста. Инцидент случился около села Нижняя Куэнга Сретенского района. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время движение поездов остановлено в обоих направлениях.