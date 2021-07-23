Появилось видео с места обрушения моста на Транссибирской магистрали

Сильные дожди в Забайкалье привели к обрушению железнодорожного моста на Транссибирской магистрали. Видео с места случившегося появилось на YouTube-канале «Чита.Ру».

На данный момент движение остановлено в обоих направлениях. Перекрыта также федеральная трасса «Амур» в районе Богомягково.

Всего в регионе в зоне подтопления оказались более 900 приусадебных участков, а в городе Шилка люди передвигаются на лодках. Еще пять мостов смыло в Чернышевском районе.

«Нет транспортного сообщения с селами Старый Олов, Новый Олов, Кадая, Новоильинск, также по селам в направлении Букачачи», — заявил заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.

О пострадавших и погибших не сообщалось.

Ранее 23 июля стало известно, что из-за обильных ливней, которые прошли в регионе 21 и 22 июля, вода в горных реках Шилкинского района поднялась, ее уровень продолжает расти.