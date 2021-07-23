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На Транссибирской магистрали из-за дождей обрушился мост

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Фото: из открытых источников / пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю

В Забайкальском крае на Транссибирской железнодорожной магистрали произошло обрушение моста. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, причиной стали обильные дожди.

Инцидент произошел около села Нижняя Кэунга Сретенского района. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время движение поездов остановлено в обоих направлениях. К месту ЧП направлены противоразмывные и восстановительные поезда. Обстановка в районе уточняется.

Ранее в Приморье обрушилась часть автомобильного моста. ЧП произошло на объекте между селами Борисовка и Кугуки. В результате происшествия никто не пострадал.

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